logo

BTC/USD

111780

ETH/USD

4302.51

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Украине массово штрафуют за курение: где больше всего нарушений
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине массово штрафуют за курение: где больше всего нарушений

За 6 месяцев 2025 года насчитали штрафы более чем на 2 млн грн

9 сентября 2025, 17:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине с июля 2024 действуют ограничения и запреты, установленные антитабачным законодательством. За первое полугодие 2025 года в Госпродпотребслужбу граждане подали более 200 обращений по поводу нарушений антитабачного законодательства.

В Украине массово штрафуют за курение: где больше всего нарушений

Курение. Иллюстративное фото

В службе сообщили, что на основании полученных обращений было проведено 113 проверок. По результатам – в 82% случаев зафиксировано нарушение. Общая сумма наложенных штрафных санкций превысила 2 млн грн.

Наиболее распространенные нарушения:

  • курение и использование кальянов в запрещенных местах;

  • отсутствие табличек о запрещении курения;

  • реклама и стимулирование продаж табачных изделий.

Наибольшее количество нарушений, как сообщили в Госпродпотребслужбе, зафиксировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор пояснил, что были применены финансовые санкции на сумму 2,4 млн грн, из которых в добровольном порядке уже уплачено 1,5 млн грн. В принудительном порядке взыскали – 64 тыс. грн.

"Напомню, что в Украине действует полный запрет на рекламу табачных изделий. Это ограничение направлено на защиту здоровья граждан, в частности детей и молодежи, и уменьшение негативного влияния табачной продукции на население", — подчеркнул представитель Госпродпотребслужбы.

Также украинцев попросили уведомлять службу, если стали свидетелем нарушений антитабачного законодательства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) и власти штата Юта оштрафовали компанию Aylo (дистрибьютора Pornhub) и других сайтов для взрослых на 5 млн долл. за то, что она не остановила распространение видео с несовершеннолетними.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpss.gov.ua/news/ponad-2-mln-hrn-shtrafiv-za-porushennia-antytiutiunovoho-zakonodavstva-ukrainy?v=68bece50b6598&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExQ3J1VWhyblJ4aTFoRlNKbwEe7IO3BXZrXeAF7cXgeH0IYavkrakfLZUk_4OQ3AGv_zXW9It1hIoMnWVkOmY_aem_HhDrO9g_l6QPAs
Теги:

Новости

Все новости