В Украине массово штрафуют за курение: где больше всего нарушений

В Украине с июля 2024 действуют ограничения и запреты, установленные антитабачным законодательством. За первое полугодие 2025 года в Госпродпотребслужбу граждане подали более 200 обращений по поводу нарушений антитабачного законодательства.

Курение. Иллюстративное фото

В службе сообщили, что на основании полученных обращений было проведено 113 проверок. По результатам – в 82% случаев зафиксировано нарушение. Общая сумма наложенных штрафных санкций превысила 2 млн грн.

Наиболее распространенные нарушения:

курение и использование кальянов в запрещенных местах;

отсутствие табличек о запрещении курения;

реклама и стимулирование продаж табачных изделий.

Наибольшее количество нарушений, как сообщили в Госпродпотребслужбе, зафиксировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор пояснил, что были применены финансовые санкции на сумму 2,4 млн грн, из которых в добровольном порядке уже уплачено 1,5 млн грн. В принудительном порядке взыскали – 64 тыс. грн.

"Напомню, что в Украине действует полный запрет на рекламу табачных изделий. Это ограничение направлено на защиту здоровья граждан, в частности детей и молодежи, и уменьшение негативного влияния табачной продукции на население", — подчеркнул представитель Госпродпотребслужбы.

Также украинцев попросили уведомлять службу, если стали свидетелем нарушений антитабачного законодательства.

