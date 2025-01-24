В Украине массово блокируют сайты: что происходит

В Украине под запретом оказались сайты, содержащие пиратский контент. Национальный совет принял решение об увеличении списка вебсайтов, используемых для предоставления доступа к медиасервисам Baskino, Filmix и HD REZKA.

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"Такие сервисы подлежат ограничению на территории Украины. Соответствующие решения приняты в связи с выявленными новыми вебсайтами, с помощью которых после ограничения сервисы и далее имеются в свободном доступе для пользователей из Украины”, — пояснили в Нацсовете.

В перечне аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессорки обновлены технические параметры медиасервисов, которые дополнены следующими вебсайтами:

Baskino – 33 вебсайта

Filmix – 13 вебсайтов

HD REZKA – 40 вебсайтов.

В Нацсовете отметили, что в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.

Напомним, что в октябре во Львовской области, как писал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины заблокировала еще 13 групп в социальных мессенджерах. В СБУ сообщают, что эти группы срывали мобилизацию в регионе.

По данным управления СБ Украины во Львовской области, в течение октября 2024 года киберспециалисты СБУ прекратили деструктивную деятельность 13 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, препятствовавших мобилизации во Львовской области.

По данным СБУ, некоторые администраторы скрывали свои контактные данные в настройках групп во избежание ответственности за препятствование мобилизации. Также, чтобы минимизировать риски разоблачения, создавали "частные" группы со скрытыми контактами участников.