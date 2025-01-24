В Украине массово блокируют сайты: что происходит

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Кречмаровская Наталия
В Украине под запретом оказались сайты, содержащие пиратский контент. Национальный совет принял решение об увеличении списка вебсайтов, используемых для предоставления доступа к медиасервисам Baskino, Filmix и HD REZKA.
Иллюстративное фото
В перечне аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессорки обновлены технические параметры медиасервисов, которые дополнены следующими вебсайтами:
Baskino – 33 вебсайта
Filmix – 13 вебсайтов
HD REZKA – 40 вебсайтов.
В Нацсовете отметили, что в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.
Напомним, что в октябре во Львовской области, как писал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины заблокировала еще 13 групп в социальных мессенджерах. В СБУ сообщают, что эти группы срывали мобилизацию в регионе.
По данным управления СБ Украины во Львовской области, в течение октября 2024 года киберспециалисты СБУ прекратили деструктивную деятельность 13 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, препятствовавших мобилизации во Львовской области.
По данным СБУ, некоторые администраторы скрывали свои контактные данные в настройках групп во избежание ответственности за препятствование мобилизации. Также, чтобы минимизировать риски разоблачения, создавали "частные" группы со скрытыми контактами участников.
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