В Украине кардинально изменят тарификацию посылок: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине с 1 января 2025 года "Укрпочта" анонсировала кардинальные изменения по тарификации внутренних посылок. У почтового оператора объяснили, что стоимость отправления будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.
Иллюстративное фото
При этом вес посылки будет использоваться исключительно для контроля сохранности отправки, а также для операционных процессов, связанных с особенностями сортировки и транспортировки посылок.
В "Укрпочте" объяснили, что отправка внутренних посылок будет осуществляться по двум тарифным планам: "Базовый" и "Приоритетный".
Посылки по тарифу "Приоритетный" обрабатываются с ускоренным приоритетом и доставляются в кратчайшие сроки.
Тариф "Базовый" будет самым оптимальным по цене на рынке почтовых перевозок, особенно для клиентов, пересылающих недорогие товары.
Напомним, что украинцы могут получить в "Укрпочте" "тысячу от Зеленского". Однако, как пишет портал "Комментарии", наличными средства выдавать не будут.
У почтового оператора сообщили, что с 4 декабря начнут выплачивать тысячу гривен "Зимней поддержки" по графику получения пенсий и других социальных выплат, но эти деньги на руки не отдадут — их нужно сразу потратить.
В "Укрпочте" подчеркнули, что государственную помощь нельзя получить наличными.
Новости