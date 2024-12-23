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В Украине кардинально изменят тарификацию посылок: что известно

"Укрпочта" анонсировала изменения в тарификации внутренних посылок

сегодня, 17:44
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Кречмаровская Наталия

В Украине с 1 января 2025 года "Укрпочта" анонсировала кардинальные изменения по тарификации внутренних посылок. У почтового оператора объяснили, что стоимость отправления будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.

В Украине кардинально изменят тарификацию посылок: что известно

Иллюстративное фото

При этом вес посылки будет использоваться исключительно для контроля сохранности отправки, а также для операционных процессов, связанных с особенностями сортировки и транспортировки посылок.

В "Укрпочте" объяснили, что отправка внутренних посылок будет осуществляться по двум тарифным планам: "Базовый" и "Приоритетный".

Посылки по тарифу "Приоритетный" обрабатываются с ускоренным приоритетом и доставляются в кратчайшие сроки.

Тариф "Базовый" будет самым оптимальным по цене на рынке почтовых перевозок, особенно для клиентов, пересылающих недорогие товары.

"Максимальный вес посылки должен составлять до 30 кг. Посылки свыше 30 кг перевозятся на паллетах в соответствии с тарифами на паллетные перевозки. Объем упаковки рассчитывается в кубических сантиметрах путем умножения длины, ширины и высоты коробки", — рассказали в "Укрпочте".

Напомним, что украинцы могут получить в "Укрпочте" "тысячу от Зеленского". Однако, как пишет портал "Комментарии", наличными средства выдавать не будут.

У почтового оператора сообщили, что с 4 декабря начнут выплачивать тысячу гривен "Зимней поддержки" по графику получения пенсий и других социальных выплат, но эти деньги на руки не отдадут — их нужно сразу потратить.

В "Укрпочте" подчеркнули, что государственную помощь нельзя получить наличными.




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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/58236-vaga-ne-ma-znachennja-ukrposhta-zminju-pidhid-do-tarifiv
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