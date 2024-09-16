В Украине изменится процесс вручения повесток: что известно

Военнообязанным будут вручать новые повестки — в Министерстве обороны Украины планируется автоматизировать процесс вручения повесток. Сейчас работают над разработкой соответствующего функционала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олега Берестового, обнародованную в DOU Podcast.



Сейчас, по мнению чиновника, применяется неэффективный и затратный метод оповещения — повестки выписывают вручную, распечатывают. После этого бумаги получает начальник ТЦК, который должен подписывать их, ставить печать, а дальше повестки разносят.

Что планируется изменить? По словам представителя Минобороны, планируется, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберег", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. "Оно будет идти сразу на централизованную печать, оттуда — на "Укрпочту", она будет развозить, а у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло и т.д.", — объяснил он.

К тому же, по его словам, это защита от подделок. "В Резерв+ будет функция: как через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, она законная, валидная, легальная и ее никто другой не подписал по дороге к автобусной остановке", — пояснил Берестовый.

Это функционал, который позволит защитить человека как военнообязанного, подчеркнул он.

Он также рассказал, будут ли посылать повестки через Резерв+. "Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны — повесток там нет. Но планируем разработать функционал, чтобы хоть немного автоматизировать, цивилизовать вручение повесток с помощью "Укрпочты" и определенных автоматизированных процессов на бэкенди", — резюмировал начальник Управления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему повестки по почте получат все военнообязанные.



