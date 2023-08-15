logo

BTC/USD

29342.54

ETH/USD

1840.11

LTC/USD

81.72

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон

В Верховную Раду вскоре попадет новый закон, декриминализирующий порно в Украине.

сегодня, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что вскоре в Верховной Раде появится законопроект о декриминализации порно в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Железняка.

В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон

В Украине декриминализируется порно. Фото из открытых источников

В пояснительной записке рассмотрен пример, когда Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговор женщине, отправившей мужчине в соцсетях свои интимные видео. Экспертиза назвала такие видео продукцией порнографического характера, а суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 301 Уголовного Кодекса Украины и наложил штраф в размере 34 тыс. грн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом под эту статью попадают любые деяния, связанные с порнографией, от распространения интимных фото и собственных видео на Pornhub до отправки нюдсов волонтерами ТерОнлифанс, которые таким образом собирают деньги на ВСУ.

Как пишет Ярослав Железняк, в новом законопроекте предлагается внести изменения в статьи 301 и 302 Уголовного кодекса Украины. Основные изменения будут состоять в уменьшении количества пунктов до трех: порно без согласия (порноместь, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); и порно с детьми и для детей.

Железняк объясняет, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями, ведь это отдельные статьи.

"Давайте все же разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000 дел в год", — заключает Железняк.

Просмотреть изменения, планируемые в новом законопроекте можно ниже:

В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон - фото 2
В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон - фото 3
В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько налогов в 2023 году уплатил Onlyfans в бюджет Украины.

Также "Комментарии" писали об у известных актрис, которые начали свою карьеру с фильмов для взрослых.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1488161501/128471
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!