В Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что вскоре в Верховной Раде появится законопроект о декриминализации порно в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Железняка.

В Украине декриминализируется порно. Фото из открытых источников

В пояснительной записке рассмотрен пример, когда Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговор женщине, отправившей мужчине в соцсетях свои интимные видео. Экспертиза назвала такие видео продукцией порнографического характера, а суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 301 Уголовного Кодекса Украины и наложил штраф в размере 34 тыс. грн.

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Таким образом под эту статью попадают любые деяния, связанные с порнографией, от распространения интимных фото и собственных видео на Pornhub до отправки нюдсов волонтерами ТерОнлифанс, которые таким образом собирают деньги на ВСУ.

Как пишет Ярослав Железняк, в новом законопроекте предлагается внести изменения в статьи 301 и 302 Уголовного кодекса Украины. Основные изменения будут состоять в уменьшении количества пунктов до трех: порно без согласия (порноместь, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); и порно с детьми и для детей.

Железняк объясняет, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями, ведь это отдельные статьи.

"Давайте все же разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000 дел в год", — заключает Железняк.

Просмотреть изменения, планируемые в новом законопроекте можно ниже:

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