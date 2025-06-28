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В ТЦК забили тревогу: кто срывает мобилизацию в Украине

В ТЦК обратились к адвокатам: что требуют

28 июня 2025, 11:32 comments1110
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Кречмаровская Наталия

В Украине нередко возникают скандалы с представителями ТЦК во время мобилизационных действий. В терцентрах объясняют причины применения силовых методов. Однако в ТЦК указывают на практику, подрывающую мобилизационную систему. И это защита уклонистов адвокатами.

В ТЦК забили тревогу: кто срывает мобилизацию в Украине

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Винницком областном ТЦК и СП отметили, что вопросы справедливой мобилизации и соблюдения законности приобретают особое внимание. При этом заметили, что все чаще возникают случаи, адвокаты оправдывают уклонистов, используя правовые пробелы или манипулируя нормами закона.

"Такие действия не только подрывают усилия Вооруженных Сил, но и способствуют размыванию авторитета государственных институций, в частности территориальных центров комплектования", — подчеркнули в ТЦК.

В терцентре признают право каждого гражданина на защиту, однако отмечают, что во многих случаях адвокаты не просто защищают своего клиента, а активно создают схемы, как обойти закон. Используют оформление фиктивных справок, манипуляции со статусом студентов, симуляцию психических или физических недугов.

"Это уже не о защите прав человека. Это о противодействии государству в его борьбе за выживание", — убеждены в терцентре.

Также отмечают, что адвокаты подают иски о "незаконных задержаниях", блокируют вручение повесток, массово оспаривают выводы военно-врачебных комиссий, требуют повторных осмотров или выдачи новых выводов без достаточных оснований.

"Это парализует систему и создает иллюзию, что служба в армии — это дело добровольное и избегание ее не будет иметь последствий", — объяснили угрозу в ТЦК.

В терцентре объяснили, что практика "отмазывания" формирует искаженное представление о справедливости, демотивирует тех, кто честно встал на учет, проходит медосмотры или уже служит.

"Украина имеет полное право защищаться и требовать от своих граждан исполнения долга перед государством. И юридическое сообщество должно выбрать: быть частью борьбы за справедливость или инструментом ее разрушения", — отметили в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонение от мобилизации становится массовым.




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Источник: https://www.facebook.com/Vinobltck/posts/pfbid0tzfDsBvo1RiS45bZhgMPRUVeRUnqP88uxFNV9But9X3CyxqcYusiq6gHiMw9nUcnl
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