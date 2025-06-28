В ТЦК забили тревогу: кто срывает мобилизацию в Украине

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Кречмаровская Наталия
В Украине нередко возникают скандалы с представителями ТЦК во время мобилизационных действий. В терцентрах объясняют причины применения силовых методов. Однако в ТЦК указывают на практику, подрывающую мобилизационную систему. И это защита уклонистов адвокатами.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Винницком областном ТЦК и СП отметили, что вопросы справедливой мобилизации и соблюдения законности приобретают особое внимание. При этом заметили, что все чаще возникают случаи, адвокаты оправдывают уклонистов, используя правовые пробелы или манипулируя нормами закона.
В терцентре признают право каждого гражданина на защиту, однако отмечают, что во многих случаях адвокаты не просто защищают своего клиента, а активно создают схемы, как обойти закон. Используют оформление фиктивных справок, манипуляции со статусом студентов, симуляцию психических или физических недугов.
Также отмечают, что адвокаты подают иски о "незаконных задержаниях", блокируют вручение повесток, массово оспаривают выводы военно-врачебных комиссий, требуют повторных осмотров или выдачи новых выводов без достаточных оснований.
В терцентре объяснили, что практика "отмазывания" формирует искаженное представление о справедливости, демотивирует тех, кто честно встал на учет, проходит медосмотры или уже служит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонение от мобилизации становится массовым.