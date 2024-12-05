В ТЦК указали, что нужно сделать всем мужчинам в Украине

В Украине продолжается военное положение, во время которого действуют определенные ограничения и особые обязанности для военнообязанных. Что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет напомнили в Харьковском областном ТЦК и СП, сообщает портал "Комментарии".

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Так, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

состоять на военном учете в ТЦК и СП и обновлять свои учетные;

всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского, представителя государственной пограничной службы Украины;

являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки;

гражданам, признанным ограниченно пригодными до 4 мая 2024 года, нужно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года.

В ТЦК отметили, что направление на ВЛК должно предоставить:

- для военнообязанного — территориальный центр комплектования,

- для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно действующему законодательству, стать на учет должны не только мужчины, но и женщины. Работники Черкасского ТЦК и СП вручают женщинам соответствующие повестки.

Также напомним, что Верховная Рада начала подготовку к принудительной мобилизации женщин.