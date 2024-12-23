В ТЦК рассказали, как ищут уклонистов

В Украине проходят мобилизационные мероприятия, в рамках которых военнообязанные должны обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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В ТЦК объяснили, что руководитель терцентра может обратиться в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК и СП гражданина, который во время мобилизации не исполняет свои обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и совершает административное правонарушение. КУоАП — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизацию.

"Если полиция сообщает о невозможности административного задержания и доставки такого гражданина, руководитель ТЦК и СП в течение пяти дней направляет ему письменное требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом", — объясняют в ТЦК.

В терцентре отметили, что письмо направляется в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождение, места жительства или пребывания.

Днем вручения требования являются:

день вручения требования гражданину под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе гражданина получить требование или отметки о невозможности вручения требования гражданину по другим причинам по адресу его местонахождение, проживания или пребывания, которые он сообщил ТЦК и СП.

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе гражданина получить требование или отметки о невозможности вручения требования гражданину по другим причинам по официально зарегистрированному адресу его местонахождение, месту жительства или пребывания, если он не сообщил ТЦК и СП другой адрес.

"Если гражданин в течение 10 дней после вручения требования не выполняет указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК и СП обращается в суд для временного ограничения его права управлять транспортным средством — до момента выполнения требования", — отмечают в ТЦК.

Требование считается:

отозванной — в случае прекращения или истечения срока мобилизации,

исполненной — в случае исполнения гражданином обязанности (обязанностей), указанной в требовании.

"Также, если гражданин исполнил свой долг и призванный на военную службу, ТЦК и СП не позднее следующего дня направляет органу государственной исполнительной службы, которая занималась ограничением прав на управление транспортом, уведомление о выполнении требования", — объяснили процедуру в ТЦК.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", хотят расформировать.



