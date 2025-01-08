В ТЦК объяснили, военно-учетный документ которого образца считают действительным

После значительных изменений в вопросе военного учета, которые произошли в 2024 году, возникают недоразумения и разногласия в трактовке требований к военно-учетным документам. Следует отметить, что такой документ должны носить при себе все мужчины в Украине от 18 до 60 лет. Случаются случаи, что несоответствие военно-учетных документов может стать причиной задержания, доставки в ТЦК и мобилизации, даже при наличии отсрочки или бронирования.

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В Полтавском областном ТЦК и СП объяснили, какой военно-учетный документ считается действительным.

“Военно-учетный документ может быть старого образца (удостоверение о приписке к призывному участку, временное удостоверение военнообязанного и т.п.), оформленный на бланке или в электронной форме. Но его должен иметь при себе каждый гражданин Украины мужского пола от 18 до 60 лет. И предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского", – пояснили в ТЦК.

По информации терцентра, такие требования утверждены сразу в двух законах Украины — "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения".

"Кстати – военно-учетный документ в электронной форме можно распечатать дома и при этом он будет действительным", — уточнили в ТЦК.

Напомним, во вторник, 7 января, произошли по меньшей мере два громких скандала с работниками ТЦК. В Днепре, как писал портал "Комментарии", мужчина, у которого пытались проверить военно-учетные документы, напал с ножом на военного и полицейского и нанес ранения.



