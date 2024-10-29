В ТЦК объяснили, как военным избежать наказания за СОЧ

В Тернопольском областном ТЦК рассказали, какое наказание предусмотрено за СОЧ и в каких случаях его можно избежать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведущего специалиста отдела психологической поддержки персонала Тернопольского ОТЦК и СП Ирины Трофимчук.



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Эксперт напомнила, что в условиях военного положения самовольное оставление воинской части (СЗЧ) или места службы, а также своевременно неявка военнослужащего к части наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

По словам представителя областного ТЦК, есть случаи, когда наказание не применяется. “Оставление воинской части возможно, если оно обусловлено наличием уважительных причин, подтвержденных документально: ухудшение своего здоровья или близких, тяжелое психологическое состояние, сложные жизненные обстоятельства и т.д. Но в случае отсутствия уважительных причин самовольное уход воинской части оформляется внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований”, — отмечает Ирина Трофимчук.

После самовольного ухода из воинской части военнослужащему приостанавливают выплаты денежного довольствия, приостанавливают осуществление продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Кроме того, срок пребывания в СОЧ не учитывается до выслуги лет.

Также, согласно законодательству, военные, совершившие СОЧ, могут вернуться в свою или другую часть для прохождения военной службы, без наказания. Для этого они сами должны обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

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