В ТЦК объяснили, из-за кого демобилизация невозможна

Вопрос демобилизации во время полномасштабной войны – сложный и решить его в Украине пока нет возможности. Так объясняют чиновники. При этом постоянно распространяется информация о наличии соответствующего законопроекта.

Фото портал "Комментарии"

Портал "Комментарии" писал , что демобилизация военных с фронта возможна только при "накоплении на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах". Отмечалось, что Минобороны наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определение порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

В Полтавском областном ТЦК и СП объяснили, что законопроект был направлен на согласование в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, однако там его не поддержали, аргументируя тем, что его внесение на рассмотрение ВР возможно только при накоплении на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

Но, к сожалению, сегодня есть следующие реалии:

часть общества открыто поддерживает идею уклонения и для них врагами становятся не российские оккупанты, а военные ТЦК;

мужчины отказываются приходить в ТЦК и СП и предпочитают получить тюремный срок, чем заменить на фронте своего знакомого-соседа;

военнослужащие ТЦК и СП вынуждены выискивать единичных уклонистов, вместо того чтобы системно работать с имеющимся мобилизационным ресурсом;

постоянно появляются все новые и новые схемы уклонения от призыва по мобилизации – как законные, так и нет – и их количество свидетельствует об имеющемся спросе в обществе к идее уклониться от защиты своей страны всеми возможными путями;

постоянно видим случаи так называемой "силовой мобилизации", которая не нравится никому, но иначе уже и быть не может по вышеперечисленным обстоятельствам.

"Конечно же в таких реалиях не приходится говорить о "привлечении граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах" и, соответственно, об увольнении со службы военнослужащих, длительно выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", — отметили в ТЦК.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", планируют расформировать.