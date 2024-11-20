В ТЦК может не идти еще одна категория мужчин: кто получит отсрочку онлайн

Оформить отсрочку от мобилизации онлайн могут также многодетные родители. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Иллюстративное фото

Она сообщила, что онлайн-отсрочки от мобилизации теперь доступны многодетным родителям.

"Сегодня, (20 ноября, — ред.) в приложении Резерв+ появилась функция оформления отсрочки от мобилизации для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в совместном браке", — сообщила она.

По словам Черногоренко, для получения такой отсрочки необходимо отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+. Обещает, что система автоматически проверит право на отсрочку и отразит соответствующий статус в электронном военном документе.

"Для родителей, имеющих детей от разных браков, одним из условий получения отсрочки является отсутствие задолженности по алиментам в Едином реестре должников. Задолженность не должна превышать сумму платежей за 3 месяца", — уточнили в Минобороны.

Сейчас министерство, по словам Черногоренко, работает над интеграцией с этим реестром, чтобы отсрочки стали доступны и для этой категории граждан.

В министерстве обещают, что впоследствии планируется расширить функционал и для других граждан с правом на отсрочку, включая тех, кто имеет инвалидность, но не имеет пенсионного удостоверения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на 11 ноября в приложении получили 100 тысяч онлайн-отсрочок.



