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В ТЦК может не идти еще одна категория мужчин: кто получит отсрочку онлайн

Как оформить отсрочку от мобилизации многодетным родителям

20 ноября 2024, 19:32
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Кречмаровская Наталия

Оформить отсрочку от мобилизации онлайн могут также многодетные родители. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В ТЦК может не идти еще одна категория мужчин: кто получит отсрочку онлайн

Иллюстративное фото

Она сообщила, что онлайн-отсрочки от мобилизации теперь доступны многодетным родителям.

"Сегодня, (20 ноября, — ред.) в приложении Резерв+ появилась функция оформления отсрочки от мобилизации для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в совместном браке", — сообщила она.

По словам Черногоренко, для получения такой отсрочки необходимо отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+. Обещает, что система автоматически проверит право на отсрочку и отразит соответствующий статус в электронном военном документе.

"Для родителей, имеющих детей от разных браков, одним из условий получения отсрочки является отсутствие задолженности по алиментам в Едином реестре должников. Задолженность не должна превышать сумму платежей за 3 месяца", — уточнили в Минобороны.

Сейчас министерство, по словам Черногоренко, работает над интеграцией с этим реестром, чтобы отсрочки стали доступны и для этой категории граждан.

В министерстве обещают, что впоследствии планируется расширить функционал и для других граждан с правом на отсрочку, включая тех, кто имеет инвалидность, но не имеет пенсионного удостоверения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на 11 ноября в приложении получили 100 тысяч онлайн-отсрочок.




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Источник: https://www.facebook.com/katheryn.chernohorenko/posts/pfbid0XkyRoBRN7QWArsfqL7Uhi19QU6Stn5qNipcgDFLbtmiAeJgP892CfQtkd4Jshqsal
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