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В Сети перечислили худшие подарки на день рождения

Иногда случались просто невероятные по глупости ситуации

сегодня, 10:56
Автор:

Владимир Лавский

Пользователь интернета под ником sulemannkhann предложил всем желающим описать худший подарок, который они получали в свой день рождения. Переписка на портале Reddit набрала более 14 тысяч комментариев с различными версиями. 

В Сети перечислили худшие подарки на день рождения

К примеру, пользователь frenchfreer вспомнил, как его отец хотел сделать сыну приятно, и на 12-й день рождения набил у себя на груди татуировку со знаком зодиака сына. Сам отец считал это просто шикарным презентом, хотя имениннику так не казалось. Юзер mikeardigan припомнил, как ему с сестрой бабушка с дедушкой около десяти лет кряду дарили плоскогубцы. Самый интересный вопрос, который назревал с юных лет: окуда же они взяли именно столько инструментов и какая практическая польза от столь однообразных подарков.

Еще один комментатор Revenge_of_the_Khaki однажды на день рождения получил кусок ткани. Вместе с этим было дано обещание пошить пижаму с нее, однажды одежды для сна, как вы понимаете, именинник так и не дождался. Наверное, самый оригинальный подарок получил пользователь JPO_5x5, которому в восемь лет подарили мешок удобрений. Вряд ли он даже понимал, для чего они ему нужны в тот момент. 

Ранее "Комментарии" к дню рождения джинсов собрали пять интересных фактов о данной одежде. 


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