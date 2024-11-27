В рассылке повесток по почте возникли ошибки: в Минобороны планируют изменения

Военнообязанные в Украине уже получают повестки по почте, однако в этом способе оповещения возникли некоторые неточности. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "24 Канал".

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По ее словам, бывают случаи, когда ТЦК не сообщают военнообязанному о доставленной повестке. Поэтому человек может даже не знать, что письмо с вызовом в ТЦК ожидает его на почте. Иногда повестка может быть отправлена ​​на адрес, который не соответствует указанному при обновлении данных.

Черногоренко предложила, что решением такой проблемы мог бы стать "треккинг повестки". В системе "Резерв+" могла бы отображаться информация обо всех этапах отправки повестки, в частности статус документа и его номер.

Вероятно, в приложении будут ввести систему информирования человека об изменениях в его личном деле. Однако о введении электронных повесток пока не идет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее депутаты выступали с идеей расформировать ТЦК, объясняли необходимость такого решения "бесчеловечным отношением и проваленной мобилизацией". Однако нардепы разоблачили и более шокирующие подробности нарушений в ТЦК. Народная депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями.

Пустой бланк повестки стоит 1000 грн. Скороход объяснила, что подобная схема помогает уклониться от получения настоящей повестки.

Узнать подробнее о новых схемах уклонения от мобилизации в Украине можно по ссылке.



