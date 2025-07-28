Вопрос накопления достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона сложный. Вероятно, поможет решить проблему новый маршрут транспортировки газа.

Газ. Иллюстративное фото

Украина начала транспортировать газ из Азербайджана по трансбалканскому маршруту. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, газ будут транспортироваться к нам через Болгарию, Румынию — так называемым Трансбалканским коридором впервые.

"Объемы пока невелики. Но сам факт поставки газа с Кавказа через Балканы – это не просто новая логистика, а стратегическая история, открывающая потенциал для более масштабных поставок в будущем", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде Украины полностью "разнесли" реформы — оказалось в результате такого управления страна может закупать российский газ.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что решение под видом "реформ", а на самом деле – предательство интересов государства. По его словам, вместо реального реформирования АРМА предлагают просто фасадные изменения давно дискредитирующей себя институции, в том числе коррупционными скандалами. И продолжает "осваивать" миллионы гривен из бюджета без всякой эффективности, отметил народный депутат.

"А каких нормальных решений можно ожидать от властных "реформаторов"? С недавних пор они начали покупать российский газ. В июне Украина импортировала 162 млн кубов. И две трети — из Венгрии и Словакии, у которых никакого другого газа, кроме как российского, нет. Если это не так, пусть сюда придётся ли министр и пояс финансирование страны-агрессора?”, — рассказал о народном депутате Украины.



