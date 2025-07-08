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В Раде забили тревогу: Зеленский довел ситуацию до критической точки

Гончаренко: Комиссар Совета Европы раскритиковал силовую мобилизацию в Украине

8 июля 2025, 20:10 comments1882
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Кречмаровская Наталия

Ситуация с ТЦК и силовой мобилизацией усугубляется. Народные депутаты Украины неоднократно критиковали так называемую "бусификацию", однако проблему не решили. Скандалы с силовой мобилизацией почти каждый день распространяются по сети интернет.

В Раде забили тревогу: Зеленский довел ситуацию до критической точки

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

О принудительной мобилизации в Украине и нарушении прав людей заговорили в Европе.

"А вот уже "слава" ТЦК докатилась до Совета Европы. Комиссар Совета Европы по правам человека в своем докладе пишет о пытках и смертях во время насильственной мобилизации в Украине. Комиссар получает уведомление о пытках и смерти во время призыва на военную службу. Украинские власти должны ввести механизм предотвращения нарушений прав человека во время мобилизации, в том числе путем введения независимого надзора", — рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что уже все знают о том, что делает ТЦК — о похищении, пытках и убийствах людей.

"Единственный человек, который до сих пор говорит, что ничего в этом страшного нет — Владимир Зеленский. Именно он довел ситуацию с мобилизацией до критической точки, не дал военным сроки службы, а вместо этого выпустил ТЦК ловить людей на улицах. Об этом говорят даже в Европе. А это очень плохой сигнал", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украину всколыхнула новая тактика россиян — обстрелы ТЦК. СМИ сообщали, что украинцы якобы сами передают координаты терцентров россиянам с просьбой нанести удар.

Ситуацию прокомментировал бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, на прошлой неделе обнаружилась системная тенденция ударов по ТЦК. Многие украинцы, как отметил Арестович, восприняли ее с большим увлечением.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48126
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