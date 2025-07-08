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Кречмаровская Наталия
Ситуация с ТЦК и силовой мобилизацией усугубляется. Народные депутаты Украины неоднократно критиковали так называемую "бусификацию", однако проблему не решили. Скандалы с силовой мобилизацией почти каждый день распространяются по сети интернет.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
О принудительной мобилизации в Украине и нарушении прав людей заговорили в Европе.
Гончаренко отметил, что уже все знают о том, что делает ТЦК — о похищении, пытках и убийствах людей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украину всколыхнула новая тактика россиян — обстрелы ТЦК. СМИ сообщали, что украинцы якобы сами передают координаты терцентров россиянам с просьбой нанести удар.
Ситуацию прокомментировал бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, на прошлой неделе обнаружилась системная тенденция ударов по ТЦК. Многие украинцы, как отметил Арестович, восприняли ее с большим увлечением.