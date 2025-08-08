В Раде уже не подбирают слова: указали на катастрофическую ситуацию

Минимальная пенсия в Украине – мизерная. Не слишком оптимистичный размер и средней пенсии, учитывая стремительное удорожание товаров и услуг. В Верховной Раде не скрывают проблем и нашли выход из сложной ситуации.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6410 грн. Но если посмотреть подробную статистику, отметил нардеп, то становится понятно, что абсолютное большинство — более 55% пенсионеров — получают выплаты менее 5 тыс. грн.

"Но власти отчитываются о "улучшении": по сравнению с первым кварталом этого года пенсии выросли на 69 грн 6 коп. Это почти 1% от того, что люди получают. Если сравнивать с прошлым годом, то пенсия выросла на 600 грн, или 10%", — пояснил "улучшение" политик.

По его словам, пенсионерам не до радости, ведь инфляция за этот год составляет 14,3%. То есть, как объяснил нардеп, на самом деле пожилые люди стали получать меньше, продукты подорожали далеко не на 14%: капуста – втрое, яблоки – вдвое, яйца – на 60%, масло – на треть.

Разумков отметил катастрофическую ситуацию с минимальной пенсией, которая составляет 2361 грн. По его словам, необходимо вдвое повысить минимальную пенсию – до 4722 грн. Есть, по его словам, и источники финансирования:

14,4 млрд — вместо "Вовиной" тысячи,

3 млрд – финансирование политических партий,

1,8 млрд – дополнительное финансирование Офиса Президента,

1,5 млрд – "единый телемарафон".

Разумков отметил, что Кабмин блокирует законопроект, который помог бы хотя бы немного исправить ситуацию.

"Им гораздо удобнее просто не замечать проблему. Но пожилые люди заслуживают того, чтобы жить достойно, а не выживать. И заботиться об этом обязано государство", — убежден Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине затягивают с отменой спецпенсий.