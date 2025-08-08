В Раде уже не подбирают слова: указали на катастрофическую ситуацию

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Минимальная пенсия в Украине – мизерная. Не слишком оптимистичный размер и средней пенсии, учитывая стремительное удорожание товаров и услуг. В Верховной Раде не скрывают проблем и нашли выход из сложной ситуации.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6410 грн. Но если посмотреть подробную статистику, отметил нардеп, то становится понятно, что абсолютное большинство — более 55% пенсионеров — получают выплаты менее 5 тыс. грн.
По его словам, пенсионерам не до радости, ведь инфляция за этот год составляет 14,3%. То есть, как объяснил нардеп, на самом деле пожилые люди стали получать меньше, продукты подорожали далеко не на 14%: капуста – втрое, яблоки – вдвое, яйца – на 60%, масло – на треть.
Разумков отметил катастрофическую ситуацию с минимальной пенсией, которая составляет 2361 грн. По его словам, необходимо вдвое повысить минимальную пенсию – до 4722 грн. Есть, по его словам, и источники финансирования:
14,4 млрд — вместо "Вовиной" тысячи,
3 млрд – финансирование политических партий,
1,8 млрд – дополнительное финансирование Офиса Президента,
1,5 млрд – "единый телемарафон".
Разумков отметил, что Кабмин блокирует законопроект, который помог бы хотя бы немного исправить ситуацию.
