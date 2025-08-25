В Раде уже не подбирают слова: на Зеленского посыпалась критика

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопросы мобилизации в Украине острые. Некоторые народные депутаты неоднократно критиковали силовые методы мобилизации и выступали против явления, которое у народа называют "бусификация".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слова заместителя начальника 4-го центра рекрутинга ВСУ Игоря Швайки.
Политик сообщил, что получил информацию о том, что после встречи с ТЦК скончался в реанимации учитель танцев из Кропивницкого.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что работников ТЦК нужно забрать с улиц, потому что они не научены общаться с гражданскими. Об этом заявила уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.
Она уточнила, что заявляла о требовании забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц, когда вступила в должность. По ее убеждению, они не должны общаться с военнообязанными, ведь не научены это делать.
По ее словам, есть вопросы и по процедуре фиксирования задержания и доставки в ТЦК военнообязанных. Ольга Решетилова отметила, что получает множество обращений о том, что люди просто исчезают с улиц.