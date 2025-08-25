В Раде уже не подбирают слова: на Зеленского посыпалась критика

Вопросы мобилизации в Украине острые. Некоторые народные депутаты неоднократно критиковали силовые методы мобилизации и выступали против явления, которое у народа называют "бусификация".

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слова заместителя начальника 4-го центра рекрутинга ВСУ Игоря Швайки.

"С мобилизацией все хорошо, — говорит Швайка. Кстати, семья которого так и живет в Испании. А между тем у нас: пьяный сотрудник ТЦК преследует машину, в которой дети. Стреляют в головы пожилым женщинам", — отмечает народный депутат.

Политик сообщил, что получил информацию о том, что после встречи с ТЦК скончался в реанимации учитель танцев из Кропивницкого.

"Требую расследовать все обстоятельства этого. Ну, то что у нас с мобилизацией? А я отвечу — полный пиз**ц. Менять никто ничего не хочет, а между тем людей просто пытают, бьют и похищают. Потому что, очевидно, комиссара Зеленского все устраивает", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что работников ТЦК нужно забрать с улиц, потому что они не научены общаться с гражданскими. Об этом заявила уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Она уточнила, что заявляла о требовании забрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц, когда вступила в должность. По ее убеждению, они не должны общаться с военнообязанными, ведь не научены это делать.

По ее словам, есть вопросы и по процедуре фиксирования задержания и доставки в ТЦК военнообязанных. Ольга Решетилова отметила, что получает множество обращений о том, что люди просто исчезают с улиц.



