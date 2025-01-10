В Раде считают абсурдной инициативу относительно 17-летних: что критикуют

Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 12076 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, 17-летние граждане мужского пола смогут стать на учет призывников двумя способами по выбору: через Электронный кабинет призывника с использованием электронной идентификации или путем личного визита в ТЦК и СП.

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Однако член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уточнил, что юноши с 17 лет, не выполнившие норму закона о военном учете, получат штраф в размере 17 тыс. грн.

В Раде такое решение критикуют и называют его абсурдным. Народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE назвал эту инициативу нарушением прав несовершеннолетних.

“Этот закон, по моему большому убеждению, из разряда антиконституционных. Считаю, что здесь нарушение прав несовершеннолетних и штрафовать их при обстоятельствах, которые назвал Федор Вениславский – это абсурд. К сожалению, такие законопроекты есть в парламенте, к сожалению, их также голосуют”, — отметил он.

Нардеп отметил, что такие законы собирают и подают на рассмотрение в Конституционный суд, чтобы их отменить. По его словам, это только планы, однако некоторые законопроекты уже поданы в суд.

Напомним, что в Днепре во время мобилизационных мероприятий, как писал портал "Комментарии", произошел громкий скандал. Инцидент, по данным ТЦК, спровоцировал злостно нарушавший правила военного учета гражданин. К тому же он, по данным терцентра, нанес ножевые ранения военнослужащему и правоохранителю.



