В Раде решили, куда девать транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи

Украина во время войны получала транспорт в качестве гуманитарной помощи, однако использовать его для перевозки пассажиров запрещено украинским законодательством.

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В Верховной Раде планируют урегулировать этот вопрос – народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №12177-1. Отмечается, что документ разрешает коммунальным предприятиям использовать для пассажирских перевозок транспортные средства, полученные в качестве гуманитарной помощи.

Народная депутат, член парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова прокомментировала ситуацию с транспортом. Украина получает от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи современные и комфортные транспортные средства. Однако действующий закон не разрешает их использовать в громадах для перевозки пассажиров, поскольку это предполагает получение прибыли.

“Принятый законопроект предлагает исправить эту ситуацию, так что общины смогут использовать переданные партнерами автобусы, троллейбусы, трамваи, вагоны метро и т.д. Соответственно, увеличится количество современных, комфортных транспортных средств для перевозки граждан”, — отметила нардепка.

По словам Борзовой, также в документе содержится норма, упрощающая процедуру регистрации для автобусов со стандартами Евро-3 и Евро-4.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проводили проверку пассажирских и грузовых перевозчиков, которую Киевская городская военная администрация объявила в январе 2025 года. В ходе проверок было выявлено немало нарушений при перевозке пассажиров и грузов.