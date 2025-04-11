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В Раде определили, когда проведут демобилизацию

Стефанчук рассказал, от кого зависит решение о демобилизации

сегодня, 17:38
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Кречмаровская Наталия

Украинцев интересует вопрос демобилизации военных, которые уже более трех лет защищают Украину. Ранее о ситуации с демобилизацией рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, законопроект уже подготовили, однако рассматривать его в парламенте пока не будут.

В Раде определили, когда проведут демобилизацию

Военные. Иллюстративное фото

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, кто должен решить вопрос демобилизации. По его словам, при рассмотрении законопроекта о демобилизации украинский парламент будет полагаться на мнение высшего военного руководства государства. Главное, как отметил Стефанчук, не повторить политическую ошибку Украинской Центральной Рады, которая имела место в 1919 году, пишет издание "Укринформ".

"Что касается законопроекта о демобилизации, моя позиция четкая, понятная, и всегда была таковой. Мы должны полагаться на высшее военное руководство. Мы не должны совершить той политической ошибки, которую Украинская Центральная Рада совершила в 1919 году. Мы не хотим этого сделать", — отметил Стефанчук.

По его словам, вопрос справедливой ротации и справедливых отпусков для военных очень важен для украинского парламента.

"Если военное руководство будет считать демобилизацию возможной и необходимой, то будем говорить об этом", — подчеркнул спикер парламента.

Также Стефанчук уточнил, что ни одна страна мира, кроме Украинской Народной Республики, во время войны не проводила демобилизацию.

Напомним, что Руслан Стефанчук, как писал портал "Комментарии", прогнозирует сокращение количества народных депутатов. Объясняет это уменьшением численности населения.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3980966-stefancuk-pro-demobilizaciu-parlament-ne-povinen-povtoriti-pomilku-centralnoi-radi-u-1919-roci.html
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