В Раде хватаются за голову: украинцев заставят заплатить за провальные решения власти

Ситуация с газом в Украине сложная. В Верховной Раде предполагали, что к отопительному сезону сложно накопить необходимое количество газа, которое позволит более или менее пройти холодный период.

Однако не исключено, что тарифы на газ могут быть повышены. Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, из-за атак России Украина потеряла 2 млрд кубов газа, а еще 3 — из-за неэффективного управления Нафтогазом.

"Кто ли что мешает созданию эффективного управления в Нафтогазе? Абсолютно правильный вопрос. Говорят, что нам пяти миллиардов не хватает, но ведь мы потеряли два миллиарда кубов из-за ударов. Да, из-за ударов, в балансе, потеряли два миллиарда. И именно поэтому я берусь утверждать, что еще три миллиарда, которых нам не хватает, это абсолютно бестолковое управление "Нафтогазом" со стороны Наблюдательного совета. И этой, и предыдущей, и всех без исключения менеджеров – Коболева, Витренко, Чернышева”, — отметил народный депутат.

По его словам, они доводили "Нефтегаз" до такой ситуации. А правительство закрывало глаза, потому что "Нефтегаз" занимался всегда Офис Президента. И здесь имеет место ситуация, что безответственность такая – никто не виноват – коллективная безответственность.

"Они ходят и пиаром занимаются, большие деятели, а мы потом за это будем расплачиваться. И именно поэтому будет стоять вопрос рано или поздно по поводу повышения цены на газ, чтобы покрывать эти долги. Такова будет цена для нас за их очень "успешное" управление, политиканство и пиар", — подытожил Кучеренко.

