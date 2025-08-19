В Раде хватаются за голову: украинцев превращают в рабов

В Украине продолжается мобилизация и до сих пор бывают случаи силового влияния на военнообязанных. В Верховной Раде не раз указывали на недопустимость таких действий и проблемы, к которым они могут приводить.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу выступает против бусификации и закрытия границ.

"Я против закрытия границ, потому что я не поддерживаю рабовладение. Я против бусификаций, против загонки и содержания людей с силой в армии, потому что я против рабовладения. Мне не нравится, что в нашей стране процветает, поддерживается рабовладельческая философия", — отметил он.

По словам народного депутата, такая ситуация делает Украину более слабой, в том числе во время войны. Также отрицательно влияет на обороноспособность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде предлагают изменить условия для возрастной категории 55+.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что мобилизованные от 55 лет должны служить на передовой только по выбору, а не по принуждению. По его убеждению, мобилизация людей 55 лет стала серьезным вызовом для ВСУ. Отмечает, что ТЦК часто не учитывают состояние здоровья или физические возможности и признают "пригодными" всех без исключения. Однако когда такие военные попадают в боевые подразделения, быстро оказывается: не каждый способен эффективно выполнять задачи на передовой.

По его словам, это не означает, что они не могут быть полезны для обороны. Напротив – опыт и навыки людей постарше незаменимы в ремонтных батальонах, работе с техникой и вооружением, в разработке дронов, связи, логистике или вождении.



