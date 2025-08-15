В Раде хватаются за голову: указали на самую абсурдную инициативу во время войны

Рубрики
Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что развод через приложение "Дия" станет возможным осенью. В Верховной Раде раскритиковали такую инициативу.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По словам народного депутата Украины Максима Бужанского, будущая процедура расторжения брака в "Дии" — это самое безумное, что можно было бы предложить Украине в целом, и в нынешней ситуации особенно.
Политик объяснил, что процедура развода специально выписана таким образом, чтобы люди не могли сделать это просто, под влиянием эмоций, в результате ссоры – нужно специально уходить, заполнять документы, что-то кому-то объяснять. По его словам, сложность процедуры развода спасла от распада огромное количество семей, в какой-то момент оказавшихся на грани разрыва отношений, сохранила детям обоих родителей, живущих с ними вместе, маму и папу.
По его убеждению, есть сервисы, нотариальное заверение договоров и соглашений, расторжение брака, которые нельзя упрощать, там нужно лично прийти и подтвердить не через кого-то, иначе это опасно.
