В Раде хватаются за голову: указали на самую абсурдную инициативу во время войны

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что развод через приложение "Дия" станет возможным осенью. В Верховной Раде раскритиковали такую инициативу.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По словам народного депутата Украины Максима Бужанского, будущая процедура расторжения брака в "Дии" — это самое безумное, что можно было бы предложить Украине в целом, и в нынешней ситуации особенно.

Политик объяснил, что процедура развода специально выписана таким образом, чтобы люди не могли сделать это просто, под влиянием эмоций, в результате ссоры – нужно специально уходить, заполнять документы, что-то кому-то объяснять. По его словам, сложность процедуры развода спасла от распада огромное количество семей, в какой-то момент оказавшихся на грани разрыва отношений, сохранила детям обоих родителей, живущих с ними вместе, маму и папу.

"Сейчас, когда нервы у всех горят и психика ломается у самых стойких, когда миллион мужчин в армии, далеко от семей, а еще миллионы мужчин видели свои семьи три года назад, упростить процедуру развода до каких-то электронных действий в телефоне, это значит выстрелить по остаткам украинской демографии в упор из пушки", — убежден Бужанский.

По его убеждению, есть сервисы, нотариальное заверение договоров и соглашений, расторжение брака, которые нельзя упрощать, там нужно лично прийти и подтвердить не через кого-то, иначе это опасно.

"Развод онлайн, это самое дикое, что я слышал. Семья превращается в чехол от телефона, снял, выбросил, пошел искать другой... За***ла диджитализация там, где она триста лет не нужна, заигрались", — подытожил политик.

