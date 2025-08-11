В Раде хватаются за голову: какую трудную проблему предстоит решить после войны

Украинцы продолжают копить долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. По ее словам, этот показатель на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что уже сейчас следует думать, как будут решать проблему задолженности после войны.

"Действительно ли после завершения войны украинцев ждет волна судебных взысканий из-за долгов за коммуналку? Рассматривает ли сейчас государство вариант списания долгов на тот случай, если, например, вскоре (1-3 года) закончится война?", — отметил политик.

По его словам, это, безусловно, очень трудный и важный вопрос. Кучеренко отметил, что не видит реальной аналитики по долгам населения, однако предполагает, что эти долги, безусловно, растут.

"Нужен очень серьезный анализ и реструктуризация, даже дифференциация этих долгов. Одно дело, если люди имели возможность, но не платили. Другое дело, когда у людей вообще не было возможности платить, потому что они переселенцы, без денег, без работы и так далее. Третье дело, когда они за границей где-то сидят и накапливают здесь долги", — пояснил вероятные ситуации народный депутат.

По его словам, одним нужно будет реструктуризировать долги, другим – нет. С одних, по мнению политика, нужно будет жестко взимать, а с других, возможно, списывать.

"Но это должны быть очень чрезвычайно болезненные слои потребителей, поскольку списание — это, когда за них заплатил кто-то другой. С одной стороны, никому не советую делать долги, а с другой — просто категорически заявляю, что тарифная и ценовая политика сегодня (а это соответственно и в платежках отражается, и в суммах долгов) не является адекватной, она не является прозрачной", — отметил политик.

Кучеренко объяснил, что потому у него к Национальной комиссии и правительству множество претензий.

