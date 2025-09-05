В Раде хватаются за голову: что делать дальше - никто не знает

Чем ближе к старту отопительного сезона, тем больше проблем с газом возникает. Помимо целенаправленных намерений врага выбить украинскую энергетику и газ, добавляются проблемы с неэффективным управлением. Что делать с безумными долгами – не знает никто. Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о непростой ситуации и как ее пытаются решить.

По словам политика, 127 млрд грн – долг предприятий ТКЭ за газ перед “Нафтогазом” – 37 млрд грн долга было на начало войны в 2022 и 67 млрд грн из них так называемая “разница в тарифах”.

"ОМС и ТКЭ считают ее подтвержденной и обоснованной — я лично так не считаю! "Набрасывали" туда все что угодно — и космические потери тепла в сетях, и раздутые другие расходы, и завышенные сметы", — отметил народный депутат.

Упомянул он о "практике" Киеве — закладывать безумные потери в сетях на уровне 27% — КГГА утвердила своему предприятию — это при нормативе 13%. Кучеренко привел сравнение – Житомир, Черкассы, Запорожье, Черновцы фиксируют потери на уровне 10-11%.

"Каждый год КГГА и КТЭ насчитывают "лишние" дополнительные 2,5 млрд грн, которые выставляются потребителям и бюджету! За 6 лет — 15 млрд грн завышенных счетов!", — пояснил "схему" политик.

По его словам, долги за газ составляют:

Киев, КТЭ – 21 млрд грн.

Харьков – 14 млрд грн.

Харьков ТЭЦ-5 – 8 млрд грн

"Технова" (Чернигов, Черкассы, Сумы, Дарница) – 6 млрд грн

В результате, по словам политика, "Нафтогаз" без денег и без газа собирает деньги на импорт газа со всего мира. А потребность в импорте газа 2025 год – 5,4 млрд кубов, это 3 млрд долларов.

"Хранилища были опустошены под "ноль"... Покупали газ по 20 грн за куб — продавали по 5-6 грн за куб. Где был акционер (правительство), где был наблюдательный совет — вопрос риторический. Долг населения за газ 33 млрд грн. Что делать дальше — никто не знает! Соглашаюсь с тем, что было вчера озвучено — сейчас "окно возможностей" для исправления ситуации", — отметил Кучеренко.

По словам политика, одномоментно нужно решить три ключевых вопроса:

- принять новую тарифную методологию, которая будет принуждать ТКЭ и ОМС к радикальному сбережению и модернизации предприятий.

- Жесткое прозрачное государственное тарифное регулирование сектора ТКЭ – никакой "демократии"!

– Обеспечить безубыточность тарифа, возможно за счет цены газа – накапливать дальше долги категорически недопустимо.

