В Раде хватаются за голову: что делать дальше - никто не знает

Кречмаровская Наталия
Чем ближе к старту отопительного сезона, тем больше проблем с газом возникает. Помимо целенаправленных намерений врага выбить украинскую энергетику и газ, добавляются проблемы с неэффективным управлением. Что делать с безумными долгами – не знает никто. Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о непростой ситуации и как ее пытаются решить.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
По словам политика, 127 млрд грн – долг предприятий ТКЭ за газ перед “Нафтогазом” – 37 млрд грн долга было на начало войны в 2022 и 67 млрд грн из них так называемая “разница в тарифах”.
Упомянул он о "практике" Киеве — закладывать безумные потери в сетях на уровне 27% — КГГА утвердила своему предприятию — это при нормативе 13%. Кучеренко привел сравнение – Житомир, Черкассы, Запорожье, Черновцы фиксируют потери на уровне 10-11%.
По его словам, долги за газ составляют:
Киев, КТЭ – 21 млрд грн.
Харьков – 14 млрд грн.
Харьков ТЭЦ-5 – 8 млрд грн
"Технова" (Чернигов, Черкассы, Сумы, Дарница) – 6 млрд грн
В результате, по словам политика, "Нафтогаз" без денег и без газа собирает деньги на импорт газа со всего мира. А потребность в импорте газа 2025 год – 5,4 млрд кубов, это 3 млрд долларов.
По словам политика, одномоментно нужно решить три ключевых вопроса:
- принять новую тарифную методологию, которая будет принуждать ТКЭ и ОМС к радикальному сбережению и модернизации предприятий.
- Жесткое прозрачное государственное тарифное регулирование сектора ТКЭ – никакой "демократии"!
– Обеспечить безубыточность тарифа, возможно за счет цены газа – накапливать дальше долги категорически недопустимо.
