В Раде бьют тревогу: Днепропетровская область на грани катастрофы, и не из-за боевых действий

Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения. А власти молчат об этом.

Днепропетровская область. Фото из открытых источников

О масштабной проблеме сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, более 300 тысяч человек в прифронтовом регионе оказались под реальной угрозой утраты доступа к воде.

"Еще два месяца назад Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил ПОН "Укринтерэнерго" отключать электроэнергию госпредприятию "Днепро-Западный Донбасс" (ДЗД). Но что имеем? ПОН откровенно игнорирует решение суда, а исполнительная служба демонстрирует свою любимую тактику — тотальное молчание", — пояснил ситуацию нардеп.

По его словам, нет сдвигов и после депутатских обращений.

"А, между прочим, именно это предприятие обеспечивает водоснабжение Синельниково, Павлограда, Терновки, Первомайска и десятков окрестных сел", — отметил народный депутат.

Политик объяснил, какая угроза надвигается, ведь из-за прекращения водоснабжения возникнут инфекции, будет коллапс здравоохранения, экономики и бегство людей из региона.

Народный депутат подчеркнул, что это не просто "техническая проблема". Это – государственная безответственность в чистом виде. Также он заявил, что нужна срочная реакция:

"От премьер-министра Юлии Свириденко – начните заниматься конкретными проблемами! От исполнительной службы – обеспечить исполнение судебного решения! От министра юстиции Германа Галущенко, министерки энергетики Светланы Гринчук и главы Днепропетровской ОВА безотлагательно вмешаться в ситуацию!", — подчеркнул Кучеренко.

Политик подчеркнул, что люди не могут остаться без воды — у них нет времени на чиновничью неспешность.

"Мы не можем повторять "экспериментов" врага в оккупированном Донецке! Это будет огромной политической ошибкой!", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы думают об украинской дипломатии.



