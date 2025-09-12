Прокуроры Полтавской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении шести работников ГУ "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)". Среди обвиняемых – начальник одного из отделов, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

В Полтавской области пытали заключенных: под суд пойдут шесть работников тюрьмы

По данным следствия, утром 15 апреля 2025 г. заключенный пожаловался работникам учреждения на плохое самочувствие и попросил о медицинской помощи. Не получив должного реагирования со стороны сотрудников, он ударил кулаком в стену камеры и травмировал руку.

С целью наказания заключенного за нарушение режима и якобы постоянные жалобы на условия содержания начальник отдела учреждения приказал подчиненным проучить его.

Работники учреждения привязали потерпевшего за руки и ноги тканью к кровати. Через несколько часов, когда потерпевший самостоятельно высвободился, к нему применили специальное средство – наручники.

В дальнейшем после посещения врача, на котором настоял заключенный, его снова привязали, оставив ограниченным в движении до обеда на следующий день.

В зависимости от роли мужчинам инкриминируют организацию пыток и пыток, совершенных представителями государства по предварительному сговору группой лиц и без предварительного сговора между собой (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 УК Украины). Начальник отдела и дежурный помощник начальника Полтавского учреждения исполнения наказаний уволены с работы, другие обвиняемые отстранены от должностей.

В настоящее время потерпевший находится в другой исправительной колонии.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в г. Полтаве.

