В одном из СИЗО заключенных привязывали к постели и не кормили

В Полтаве в одном из учреждений исполнения наказаний систематически пытали заключенных. Сотрудники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили такие факты и двум сотрудникам учреждения уже сообщено о подозрении.

Полтавское СИЗО. Фото: ГБР

По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовалось как камера пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил столь жестокое обращение более десяти раз.

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Продолжаются следственные действия по установлению всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.

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