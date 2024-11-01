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В ноябре "Укрпочта" будет принимать не все посылки: причины

Какие посылки нельзя будет отправить "Укрпочтой"

сегодня, 13:34
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Кречмаровская Наталия

В "Укрпочте" предупредили, что в ноябре не будут принимать посылки, которые упакованы не должным образом или имеют повреждения. Соответствующее новшество начнет действовать с 11 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы "Укрпочты".

В ноябре "Укрпочта" будет принимать не все посылки: причины

Иллюстративное фото

У почтового оператора пояснили, что вскоре более 95% поставок, которые доставляет "Укрпочта", будут обрабатываться на автоматизированных сортировочных линиях.

“С 11 ноября мы прекращаем прием ненадлежаще упакованных отправлений для автоматизированной сортировки. Все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений”, — рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

В компании отметили, что клиенты могут также использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений.

Ненадлежащей считается следующая упаковка

  • в обычных картонных коробках (не гофрированных),

  • в коробках с выпуклыми поверхностями или повреждениями — такими как вмятины, разрывы или пятна.

В "Укрпочте" также отметили, что в случае отсутствия надлежащей упаковки ее можно приобрести непосредственно в отделении. К тому же, на переходный период снизили цены на коробки.

Будут отправлять посылки и нестандартные габариты. Однако такие отправления будут обрабатываться вручную, они ведь не пригодны для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Таким способом будут проверять посылки:

  • с острыми или выпуклыми частями,

  • без ровного основания,

  • с нестандартными размерами.

В пресс-службе сообщили, что стоимость таких отправлений выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто совершил поджоги почтовых отделений в Киеве.




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Источник: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/58195-u-listopadi-ukrposhta-onovlju-standarti-pakuvannja-vidpravlen
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