В ноябре "Укрпочта" будет принимать не все посылки: причины

В "Укрпочте" предупредили, что в ноябре не будут принимать посылки, которые упакованы не должным образом или имеют повреждения. Соответствующее новшество начнет действовать с 11 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы "Укрпочты".

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У почтового оператора пояснили, что вскоре более 95% поставок, которые доставляет "Укрпочта", будут обрабатываться на автоматизированных сортировочных линиях.

“С 11 ноября мы прекращаем прием ненадлежаще упакованных отправлений для автоматизированной сортировки. Все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений”, — рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

В компании отметили, что клиенты могут также использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений.

Ненадлежащей считается следующая упаковка

в обычных картонных коробках (не гофрированных),

в коробках с выпуклыми поверхностями или повреждениями — такими как вмятины, разрывы или пятна.

В "Укрпочте" также отметили, что в случае отсутствия надлежащей упаковки ее можно приобрести непосредственно в отделении. К тому же, на переходный период снизили цены на коробки.

Будут отправлять посылки и нестандартные габариты. Однако такие отправления будут обрабатываться вручную, они ведь не пригодны для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Таким способом будут проверять посылки:

с острыми или выпуклыми частями,

без ровного основания,

с нестандартными размерами.

В пресс-службе сообщили, что стоимость таких отправлений выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

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