В Минюсте рассказали, как оформить завещание в Украине

Завещание - это личное распоряжение человека на случай своей смерти. Оформить его могут лица, имеющие полную гражданскую деятельность (по общему правилу - достигли совершеннолетия). Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Завещание бывает обычным, секретным, с условием или супругов. А наследниками могут быть физические лица, юридические лица и государство.

Алгоритм оформления документа предусматривает следующее:

1. определить лица, которые станут наследниками;

2. обратиться к нотариусу;

3. предоставить оригиналы паспорта, идентификационного номера, документов о праве собственности на имущество;

4. оплатить нотариальную услугу по оформлению завещания;

5. получить оформленное на специальном бланке завещание.

Отмечается, что завещатель имеет следующие права:

- оставить по завещанию все свое имущество или его часть;

- завещать имущество одному или нескольким лицам, как входящим, так и тем, которые не входят в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям;

- лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону;

- в любое время изменить или отменить уже оформленное завещание, составив новое.

Следует знать, что независимо от того, кто будет наследниками в завещании, есть лица, которые при любом содержании документа имеют право на обязательную долю наследства. Это малолетние, лица, не достигшие совершеннолетия; дети наследодателя (достигшие совершеннолетия, но при этом нетрудоспособные); нетрудоспособные вдова (вдовец), родители.

Учитывайте, что право удостоверять завещания имеют не только нотариусы. Также эту процедуру осуществляют:

- консульские учреждения Украины, если лицо находится на территории других государств;

- органы местного самоуправления, если лицо проживает в сельской местности, где нет нотариуса;

- главные врачи, их заместители или врачи, которые остались на дежурстве госпиталей и больниц, лицам, находящимся в этих учреждениях на лечении;

- капитаны судов - в случае, когда человек, который хочет составить завещание, находится в плавании на речных или морских судах под флагом Украины;

- начальники экспедиций удостоверяют завещания лицам, которые находятся в экспедициях;

- командиры и начальники пунктов дислокации воинской части, военно-учебных заведений имеют право удостоверять завещания военнослужащих и членов их семей (если там нет нотариусов или других местных советов);

- начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, если человек отбывает наказание в этом учреждении.

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