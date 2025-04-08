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В Минединства заявили, сколько времени украинцы должны находиться за границей

Министр Чернышев рассказал о ситуации с защитой украинцев за границей

сегодня, 18:30
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве национального единства отреагировали на информацию о том, что некоторые страны ЕС могут изменить свою политику по отношению к украинцам. В министерстве подчеркнули, что Совет Европейского Союза продлил действие Директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

В Минединства заявили, сколько времени украинцы должны находиться за границей

Защита украинцев за границей. Фото портал "Комментарии"

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что министерство внимательно следит за ситуацией по правовому статусу украинских беженцев в Европе. Он подчеркнул, что начинать разговоры об изменении статуса для украинцев за границей можно только тогда, когда наступит долговременный и устойчивый мир в Украине.

"Согласно информации, опубликованной в СМИ, некоторые страны ЕС рассматривают возможность адаптации своих политик в отношении украинских беженцев в случае изменений ситуации в Украине. Мы внимательно отслеживаем эти процессы и активно участвуем в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев", — пояснил Чернышев.

По его словам, министерство продолжает работать над тем, чтобы каждый временно находящийся за рубежом украинец имел доступ к необходимой поддержке и защите.

Напомним, что на оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", усложняется ситуация — имущество, отобранное у украинцев, выставляют на аукционы. Начальника Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что фактический грабеж на захваченных россиянами территориях Запорожской области продолжается уже три года.

Федоров отметил, что сначала оккупанты признавали движимое и недвижимое имущество "бесхозяйственным". Под этом словом, как отметил начальник ОВА, скрывая банальное воровство. Затем имущество украинцев "национализировали" — выведя захваченное имущество в "государственную" стратегию и "узаконив" на уровне оккупационных властей. Теперь его выставляют на аукционы.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/tymchasovyi-zakhyst-dlia-ukrainskykh-hromadian-u-krainakh-ies-maie-tryvaty-do-nastannia-stiikoho-myru-oleksii-chernyshov
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