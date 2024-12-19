В Кремле придумали налог для украинцев: какие прихоти Москвы финансируют жители оккупированной территории

На оккупированных территориях захватчики вводят новое правило для работников госпредприятий – их заставляют подписывать документы о финансировании армии РФ. Такими действиями оккупанты достигают нескольких целей, рассказали в Центре национального сопротивления.

Фото портал "Комментарии"

"На временно оккупированных территориях россияне ввели неофициальный налог для работников захваченных предприятий — деньги насильно собирают на нужды армии РФ", — отметили в Центре.

Также объяснили, что работников заставляют подписывать документы о якобы "добровольных взносах" в поддержку российской армии. Однако на самом деле это шантаж: подписанные бумаги кафиры используют для устрашения, обвиняя людей в "сотрудничестве" или даже "коллаборационизме".

Такие действия имеют несколько целей — создание круговой поруки для финансирования оккупационной армии и получения лояльности из-за страха перед возможными репрессиями, — говорится в сообщении Центра.

Также украинцам, остающимся на временно оккупированных территориях, напомнили, что любая "поддержка" оккупантов под давлением не в силах, но важно соблюдать осторожность.

Напомним, что на оккупированных территориях россияне пытаются найти желающих воевать — решили списывать долги по кредитам тем, кто заключит контракт с армией РФ. Обещают, как рассказывал портал "Комментарии", простить долги даже родственникам подписавшего контракт.

В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупационные администрации обзванивают банковских должников и членов их семей, чтобы набрать людей и хоть немного выполнить мобилизационный план на временно захваченных территориях.