В Испании наказали мужчину, который завел в квартире 110 котов

В Испании зоозащитники наказали мужчину, который поселил у себя в квартире 110 котов. Об этом сообщает The Guardian.

Любитель животных проживает в Валенсии и собрал у себя несколько десятков животных, которые со временем обзавелись потомством. В итоге, котов стало 110 и им, по мнению зоозащитников, было некомфортно в таких условиях. В результате, они составили многочисленные обращения и жалобы, и мужчину выселили из съемного жилья. Впрочем, найти новый дом удалось не для всех животных. Так как в приютах не хватило места, сейчас зоозащитники просят неравнодушных испанцев приютить котов у себя.

Напомним, в испанской Андалусии медики зафиксировали вспышку опасной инфекции. Людей укладывает на больничные койки лихорадка Западного Нила. Накануне она унесла жизнь первой жертвы, сообщает информационное агентство EFE. Один за другим к врачам с одинаковыми симптомами начали обращаться жители испанской провинции Севилья. Они жаловались на высокую температуру, высыпания и боль в мышцах и суставах. Вскоре врачи поставили всем одинаковый диагноз - вирус Западного Нила.

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