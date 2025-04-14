В Грузии разоблачили "ферму человеческих яйцеклеток", которые вытаскивали из женщин в ужасных условиях

Около сотни женщин из Таиланда стали жертвами международной преступной схемы торговли человеческими яйцеклетками. Под видом выгодного предложения работать суррогатными матерями в Грузии, их обманом втянули в нелегальный бизнес.

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В Facebook появилась реклама, предлагавшая женщинам заработать 17 тысяч евро за участие в программах суррогатного материнства. Рекламные обещания звучали убедительно с идеей помочь бездетным парам осуществить мечту об отцовстве, но на месте реальность оказалась настоящим ужасом.

По прибытии в Грузию у тайских женщин отобрали паспорта и сообщили, что их пребывание в стране нелегально. Угрожая арестом, мошенники заперли их в специально подготовленных домах, где содержали группами. Там женщин заставляли принимать большие дозы гормональных препаратов для стимуляции овуляции. После этого их яйцеклетки незаконно собирали и контрабандно продавали для использования в процедурах ЭКО.

Разоблачение "ферма человеческих яйцеклеток" стало возможным благодаря одной из пострадавших женщин, которой удалось выкупить себя за 2000 долларов. Вернувшись в Таиланд, она обратилась за помощью в местную неправительственную организацию Pavena Hongsakul Foundation for Children and Women. Именно эта организация подняла огласку и известила правоохранительные органы о масштабах преступления.

Грузинское Министерство внутренних дел в феврале 2025 года подтвердило, что репатриировало троих пострадавших женщин. Пострадавшие дали показания на пресс-конференции, где рассказали о шокирующих подробностях эксплуатации на "ферме человеческих яиц". Одна из женщин описала свой путь в Грузию через Дубай и Армению в сопровождении двух китайских граждан.

"Они отвели нас в дом, где было 60-70 тайских женщин. Нам сказали, что соглашений о суррогатном материнстве нет и родителей тоже нет", — рассказала женщина.

Пока неизвестно, сколько женщин до сих пор содержится в неволе. По данным правозащитников, есть основания полагать, что жертвами схемы стали около сотни женщин. Расследованием занимаются власти Таиланда и Интерпола.

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