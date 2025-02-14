В Дие появились сертификаты для холостяков: это не документ

Почему свидетельство о браке для женатых пар есть, а документа, подтвердящего свободное сердце, не существует? В Минцифре решили исправить эту несправедливость и в День влюбленных запустили сертификат для неженатых и незамужних в Дие. Сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в реестре ГРАГС.

Сертификат неженатого и незамужней

"Поэтому будете на 100% уверены, что ваш метч не просто снял кольцо с пальца. Если вы в активном поиске, уже разведены или долго не решаетесь жениться, это знак от звезд и Минцифры. Обновляйте Дию, нажимайте Добавить документ и генерируйте сертификат холостяка или холостячки", – отмечают в Минцифре.

Кроме того, можно скачать лучшую фотографию из галереи или сделать селфи. А еще добавить интересы и даже самостоятельно задизайнить документ. Знак зодиака подтянется автоматически.

"Когда найдете своего человека – сканируйте QR-код на документе, предлагайте быть парой и становитесь обрученными в Дие. А на будущее подготовили для вас Брак онлайн и еМалыш, чтобы каждый этап вашей любви проходил без бюрократии", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как необычно отмечают 14 февраля в разных странах мира. День святого Валентина традиционно ассоциируется с романтикой, цветами, шоколадом и признаниями в любви. Однако в разных уголках мира этот праздник имеет уникальные традиции, иногда совсем не похожие на западный вариант празднования. Узнайте по ссылке, как 14 февраля отмечают в разных странах!