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В Дие появились сертификаты для холостяков: это не документ

Сертификат не является официальным документом, однако данные проверяются через ГРАГС

сегодня, 14:01
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Автор:
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Недилько Ксения

Почему свидетельство о браке для женатых пар есть, а документа, подтвердящего свободное сердце, не существует? В Минцифре решили исправить эту несправедливость и в День влюбленных запустили сертификат для неженатых и незамужних в Дие. Сертификат – неофициальный документ, но данные проверяют в реестре ГРАГС.

В Дие появились сертификаты для холостяков: это не документ

Сертификат неженатого и незамужней

"Поэтому будете на 100% уверены, что ваш метч не просто снял кольцо с пальца.

Если вы в активном поиске, уже разведены или долго не решаетесь жениться, это знак от звезд и Минцифры. Обновляйте Дию, нажимайте Добавить документ и генерируйте сертификат холостяка или холостячки", – отмечают в Минцифре.

Кроме того, можно скачать лучшую фотографию из галереи или сделать селфи. А еще добавить интересы и даже самостоятельно задизайнить документ. Знак зодиака подтянется автоматически.

"Когда найдете своего человека – сканируйте QR-код на документе, предлагайте быть парой и становитесь обрученными в Дие. А на будущее подготовили для вас Брак онлайн и еМалыш, чтобы каждый этап вашей любви проходил без бюрократии", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как необычно отмечают 14 февраля в разных странах мира. День святого Валентина традиционно ассоциируется с романтикой, цветами, шоколадом и признаниями в любви. Однако в разных уголках мира этот праздник имеет уникальные традиции, иногда совсем не похожие на западный вариант празднования. Узнайте по ссылке, как 14 февраля отмечают в разных странах!                                                                                                                                            

 



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