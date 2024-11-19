В 2025 году в оккупацию вернутся еще десятки тысяч украинцев: в чем причина

Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада одобрила главную смету, по которой Украина будет жить в 2025 году. Что не так с Госбюджетом-2025, объяснил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

“Совет одобрил в целом Проект Бюджета 2025. Удивительно (нет), что сразу после плана стойкости, именно поэтому где “Человеческий капитал” и “Громады”, вместо помощи или поддержки ВПЛ мы видим:

1,5 млрд грн на Телемарафон

15 млрд грн на "1000 всем", — отметил Андрющенко.

При этом он обратил внимание, что при указанных расходах нет денег на строительство и ремонт жилья для внутренних беженцев, программы их поддержки и социализации или хотя бы переквалификации.

"Ну что, еще несколько десятков тысяч поедут в оккупацию, а все будут искать идеологическую составляющую или предательство не там, где нужно", — отметил советник городского головы Мариуполя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мариуполь массово возвращаются жители. Главная причина — отсутствие возможности наладить жизнь на подконтрольной украинским властям территории. Информацию о возвращении как мариупольцев, так и жителей других южных ТОТ подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и сам мэр города Вадим Бойченко.

По словам Андрющенко, в Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины. По его словам, людям банально негде жить. Если они работают, не хватает денег, чтобы обеспечить аренду. Это абсолютно не идеологическая история.

Узнать подробнее о реалиях внутренних переселенцев можно по ссылке.