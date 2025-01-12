В 2025 году цены на недвижимость полезут вверх: что является причиной

В начале 2025 года украинский рынок недвижимости ощутил значительное давление из-за повышения военного сбора при продаже жилья. С декабря 2024 года ставка выросла с 1,5 до 5%, что вместе с другими налогами увеличило общую нагрузку до 12%, пишут Экономические новости.

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При продаже квартиры продавец должен оплатить:

Военный сбор – 5%;

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%, если жилье было в собственности менее 3 лет;

Взнос в Пенсионный фонд – 1%;

Государственная пошлина за нотариальное удостоверение – 1%.

Таким образом, продавцы оказываются перед выбором: снизить прибыль или рисковать потерей покупателей из-за завышенных цен.

Специалисты прогнозируют удорожание недвижимости на 10-15% в 2025 году. Это вызвано не только новыми налогами, но и следующими факторами:

Рост себестоимости строительства;

Колебания курса доллара;

Увеличение цен на нотариальные услуги.

Эксперты советуют:

Не завышать цены без обоснованных причин – каждый лишний процент добавляет ко времени продаж 4-6 недель.

Увеличивать привлекательность объектов через обновление или модернизацию коммуникаций.

В 2025 году возрос также ежегодный налог на недвижимость. Его сумма зависит от размера минимальной зарплаты, которая также увеличилась.

Особые трудности возникают у собственников жилья на временно оккупированных территориях. Из-за отсутствия доступа к реестрам продажи там значительно усложнены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство приняло новые правила компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сумма компенсации составляет 450 гривен в месяц за человека. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров №1544 от 21 декабря 2024 года.

Согласно документу, компенсация предоставляется гражданам Украины, которые безвозмездно размещают ВПЛ в своем жилье, за исключением близких родственников первой степени родства (родители, супруги, дети, в том числе усыновлены). Выплаты производятся для покрытия расходов, связанных с безвозмездным временным проживанием.