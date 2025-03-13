"Укрзализныця" меняет расписание движения пассажирских поездов: причины

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Кречмаровская Наталия
В "Укрзализныце" анонсировали масштабные изменения в расписании движения поездов. Отмечается, что в связи с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом "Укрзализныця" вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.
Иллюстративное фото
Так, до и со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать поезда:
№17/18 Харьков – Ужгород;
№38/37 Одесса – Ужгород;
№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.
До/со станции Чоп будут курсировать поезда:
№ 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта по 31 июля);
№ 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);
№ 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).
До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.
При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для следующих поездов:
№ 4/3 Запорожье – Ужгород;
№29/30 Киев – Ужгород;
№ 45/46 Харьков – Ужгород;
№ 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.
Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", предприниматели захватили речной причал и использовали его для заработка. Как сообщили в полиции Киева, рядом с ним была построена база отдыха. Имущество, как оказалось, принадлежало "Укрзализныце".
В полиции сообщили, что, по данным следствия, в начале 2021 года два директора строительных компаний, одну из которых возглавляет по совместительству адвокат, решили завладеть недвижимостью в Днепровском районе столицы.
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