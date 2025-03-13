"Укрзализныця" меняет расписание движения пассажирских поездов: причины

В "Укрзализныце" анонсировали масштабные изменения в расписании движения поездов. Отмечается, что в связи с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом "Укрзализныця" вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье.

Иллюстративное фото

Так, до и со станции Мукачево с 31 марта по 31 июля будут курсировать поезда:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№38/37 Одесса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.

До/со станции Чоп будут курсировать поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).

До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.

При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для следующих поездов:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№ 45/46 Харьков – Ужгород;

⁠№ 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", предприниматели захватили речной причал и использовали его для заработка. Как сообщили в полиции Киева, рядом с ним была построена база отдыха. Имущество, как оказалось, принадлежало "Укрзализныце".

В полиции сообщили, что, по данным следствия, в начале 2021 года два директора строительных компаний, одну из которых возглавляет по совместительству адвокат, решили завладеть недвижимостью в Днепровском районе столицы.



