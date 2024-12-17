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"Укрпочта" и "Новая почта" пойдут на праздничные выходные: новый график работы

График работы "Новой почты" и "Укрпочты" на праздничные дни

17 декабря 2024, 21:46
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Кречмаровская Наталия

В Украине третий год продолжается военное положение, при котором отменены все дополнительные выходные на праздники. Также упразднены короткие дни перед праздниками. Так на Рождество и Новый год дополнительных выходных не будет.

"Укрпочта" и "Новая почта" пойдут на праздничные выходные: новый график работы

Иллюстративное фото

Однако в "Укрпочте" и "Новой почте" 1 января объявили выходной день. Изменится график работы и в предпраздничные дни.

По данным издания "Киев24" 24 и 31 декабря "Укрпочта" будет работать по сокращенному графику до 17:00, а 25 декабря — по стандартному расписанию.

Новая почта тоже будет работать на Рождество как обычно, а 31 декабря график работы сократится до 17:00.

1 января 2025 года "Укрпочта" и "Новая почта" будут закрыты.

Отметим, что 2025 начнется в среду, что по конспирологической теории обещает новые трудности и испытания. Как сообщал портал "Комментарии", по популярной теории "теории WTF" (What the f...k?), 2025 год принесет новые испытания и возможные катастрофы.

Согласно теории, год, начинающийся со среды, принесет либо катастрофу, либо пандемию, либо войну.

Конечно, можно не верить конспирологии, однако если проанализировать некоторые такие годы, то можно убедиться в относительной правдивости опасений. К примеру:

  • 2020 г.: пандемия COVID-19;

  • 2014: вспышка Эболы;

  • 2003 год: война в Ираке;

  • 1997 год: смерть принцессы Дианы;

  • 1986 год: авария на Чернобыльской АЭС.

Следует уточнить, что "теория WTF" находится на грани предрассудков и статистики. Конечно, если искать закономерности, то их можно обнаружить, однако научно не доказано, что существует прямая связь между первыми буквами года и возникновением различных катастроф.




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Источник: https://t.me/kyivtv/78133
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