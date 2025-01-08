Украину ожидает полный коллапс: Кабмин отказал в бронировании работников важной отрасли

Правительство выступило против бронирования работников газовой отрасли. О таком решении Кабинета Министров Украины рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

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“Мне стало известно, что Кабмин вчера отказался предоставить операторам газораспределительных систем статус критических предприятий и забронировать работников. Еще одна "гениальная" идея нашего Кабмина. Кто объяснит украинцам, что будет, когда сети останутся без обслуживания? Кто будет реагировать на аварийные вызовы? А если российская атака – кто будет ликвидировать последствия?”, – написал нардеп.

По его словам, ТЭЦ, котельные, школы, больницы, детские сады и жилые дома могут остаться без тепла. Риски масштабных аварий вырастают в разы.

“Ну может перед тем, как делать – вы хоть раз подумаете о последствиях? Что вы вообще делаете??”, — обратился к Кабмину Гончаренко.

Прокомментировал решение правительства и учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

“Всегда понимал, что копать Кабмин может так глубоко, что и дна не будет видно. Представьте себе только коллапс всей газовой сферы, а за ними потянутся тепловики”, — отметил он.

Также рассказал, что ситуация с отказом бронирования началась не сейчас – о ней рассказывал месяц назад мэр Конотопа Семенихин.

И кстати об отказе бронирования тепловиков и работников водоканалов мне подтвердили тогда и в комментариях. Я уже не знаю, какие выводы делать. 3,14здец, да 3,14здец. Может, так всем быстрее дойдет”, — подытожил эксперт.

Напомним, на днях в Днепре, как писал портал "Комментарии", произошел скандал во время мобилизационных мероприятий.



