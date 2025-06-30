Украинская модель OnlyFans обратилась к Зеленскому: что хочет от президента

Модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом декриминализировать порнографию. Модель создала петицию, в которой призывает правоохранителей заниматься реальными преступлениями, а не делать контрольные закупки интимных фотографий.

Модель OnlyFans создала петицию для декриминализации порно. Фото из открытых источников

Светлана Дворникова в петиции №22/248984-эп призвала Владимира Зеленского декриминализировать производство контента для взрослых. Как указывает модель OnlyFans, она за пять лет уплатила налогов на сумму более 40 миллионов гривен и столкнулась с давлением от правоохранительных органов.

"Однако вместо благодарности за эти деньги государство возбудило против меня уголовное дело по 301-й статье, а сотрудники правоохранительных органов намекнули, что за определенную сумму дело может исчезнуть. Я не одна такая. Это наша реальность — к моделям OnlyFans приходят те, кто должен защищать закон, заводят уголовные дела и предлагают коррупционные сделки",- пишет Дворникова в петиции.

Дворникова призвала президента протянуть руку помощи законопроекту №12191 по декриминализации порно в Украине. По словам модели OnlyFans, ее преследует государство за деятельность, не имеющую пострадавших, тогда как полиция во время войны тратит время и деньги на покупку эротического контента.

"Моя работа — это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники — совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток? Наши солдаты гибнут за свободу, а наша полиция тратит время и средства на "контрольные закупки" эротического контента за счет налогоплательщиков. Каждая такая операция означает, что полиция не занималась расследованием реальных преступлений", — пишет Дворникова.

Модель отмечает, что платформа OnlyFans платит в бюджет более миллиона ежегодно, а 350 моделей эротического контента задекларировали 305,4 миллиона гривен дохода и отдали государству 59 миллионов налогов.

К моменту публикации статьи, петиция о декриминализации порно собрала более 6 тыс. подписей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько моделей OnlyFans работает в Украине.

Также "Комментарии" писали, что киевская полиция 19 раз покупала порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину в изготовлении эротического контента.