Украинская модель OnlyFans обратилась к Зеленскому: что хочет от президента

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Slava Kot
Модель OnlyFans Светлана Дворникова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом декриминализировать порнографию. Модель создала петицию, в которой призывает правоохранителей заниматься реальными преступлениями, а не делать контрольные закупки интимных фотографий.
Модель OnlyFans создала петицию для декриминализации порно. Фото из открытых источников
Светлана Дворникова в петиции №22/248984-эп призвала Владимира Зеленского декриминализировать производство контента для взрослых. Как указывает модель OnlyFans, она за пять лет уплатила налогов на сумму более 40 миллионов гривен и столкнулась с давлением от правоохранительных органов.
Дворникова призвала президента протянуть руку помощи законопроекту №12191 по декриминализации порно в Украине. По словам модели OnlyFans, ее преследует государство за деятельность, не имеющую пострадавших, тогда как полиция во время войны тратит время и деньги на покупку эротического контента.
Модель отмечает, что платформа OnlyFans платит в бюджет более миллиона ежегодно, а 350 моделей эротического контента задекларировали 305,4 миллиона гривен дохода и отдали государству 59 миллионов налогов.
К моменту публикации статьи, петиция о декриминализации порно собрала более 6 тыс. подписей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько моделей OnlyFans работает в Украине.
Также "Комментарии" писали, что киевская полиция 19 раз покупала порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину в изготовлении эротического контента.