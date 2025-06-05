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Украинки были в секс-рабстве в Европе: кто их туда отправлял

Сексуальное рабство за границей: разоблачена «рекрутерша», которая вербовала украинок для интимной работы в гостиницах

сегодня, 16:28
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Недилько Ксения

В Одесской области пограничники совместно с миграционной полицией и прокуратурой разоблачили схему вербовки украинок для трудоустройства за рубежом. Злоумышленница обещала выгодную работу в гостиничном сервисе, однако завербованных горничных привлекали к интимным услугам в стране ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Украинки были в секс-рабстве в Европе: кто их туда отправлял

Задержанная подозреваемая. Фото: ГПСУ

"Рекрутерша" вместе с сообщниками через знакомых и мессенджеры подыскивала женщин в уязвимом положении. Обещала оформление всех документов, бесплатный выезд и высокую зарплату. За каждую "работницу" получала процент от владельцев гостиницы.

Злоумышленница уже вовлекла в схему двух женщин из своего окружения. Ее задержали при попытке завербовать еще одну жертву. Пока ей сообщено о подозрении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США гражданам 12 стран, еще 7 государств получили частичные ограничения. Об этом говорится на сайте Белого дома, передает портал "Комментарии".

Полностью ограничен и запрещен въезд граждан из 12 стран, которые, как говорится в сообщении, имеют недостатки в системе проверки и отбора и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов: Афганистан, Бирма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Частично ограничен въезд граждан из 7 стран, также представляющих высокий риск для США: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.                                                                                                                                                                                   



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