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Украине грозит полноценный коллапс системы ЖКХ: эксперт ошеломил прогнозом

Коммунальные предприятия теряют бронь для работников, что приведет к катастрофическим последствиям

сегодня, 16:03
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Кречмаровская Наталия

Проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством в Украине не новые, к тому же усугубляются каждый год. Однако вскоре Украине грозит полноценный коллапс системы ЖКХ. Об этом заявил основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, сообщает портал "Комментарии".

Украине грозит полноценный коллапс системы ЖКХ: эксперт ошеломил прогнозом

Фото портал "Комментарии"

Он рассказал, как скажется изменение условий бронирования от мобилизации на качестве коммунальных услуг. “Бронь потеряли десятки тысяч военнообязанных граждан. Статус "критически важных" потеряли 10% предприятий. Аудит завершили вчера”, — сообщило издание NV со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представителей ТЦК теперь включат в комиссии, определяющие статус критичности предприятия. По-прежнему статус критического крупным предприятиям будет давать Минэкономики, энергетическим – Минэнергетики, ВПК – Минобороны.

“А малому и среднему бизнесу – ОВА, но теперь в составе соответствующих комиссий появятся представители ТЦК. Число забронированных сейчас достигает примерно 1 миллиона человек”, — уточнили в издании.

Олег Попенко отметил, что с учетом того, что те же водоканалы или теплокоммунэнерго могли забронировать 50% от необходимого количества, дальше будет еще хуже.

“Кто будет работать, будет ремонтировать это все, поддерживать в нормальном состоянии, непонятно. Если к 2022 году штатное расписание рабочими профессиями коммунальных предприятий было заполнено на 55-60%, то сейчас чуть более 30%. И так заполнить женщинами эти профессии не получится. А с учетом возрастных проблем этих специальностей, в большинстве случаев рабочие специалисты это 55+, а то и 60-70%, то нас ждет полноценный коллапс всей системы”, — убежден эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многоквартирные дома могут "посыпаться" .




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Источник: https://t.me/OlehPopenko/7113
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