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Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства: в каких регионах обнаружили нарушения

Госпродпотребслужба получила более 500 жалоб относительно завышенных цен на лекарства

сегодня, 16:34
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Кречмаровская Наталия

В Украине с 1 марта возобновили контроль за ценами на лекарства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.

Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства: в каких регионах обнаружили нарушения

Иллюстративное фото

В службе отметили, что больше всего обращений по продаже лекарственных средств по завышенным ценам поступило от жителей следующих областей Украины:

  • Харьковской,

  • Киевской,

  • Полтавской,

  • Закарпатской,

  • Запорожской,

  • Днепропетровской,

  • Одесской,

  • Черновицкой,

  • Ивано-Франковской,

  • Волынской

  • м. Киев.

Этот показатель составляет 567 жалобы. Всего в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Отмечается, что через две недели специалисты службы:

  • провели 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями,

  • согласовали проведение 210 внеплановых проверок;

  • фактически начали 52 проверки;

  • установили нарушения в 4 случаях: повышение от установленных надбавок колеблется от 2% до 72%.

“В целом по данным Госпродпотребслужбы зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это относится и к ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", – отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В службе подчеркнули, что в случае выявления случаев продаж лекарственных средств по завышенным ценам каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Напомним, что в Киевской области, как писал портал "Комментарии", специалисты Госпродпотребслужбы приступили к проверке аптечных заведений. Контроль проводят в целях обеспечения ценовой стабильности на фармацевтическом рынке в условиях военного положения.




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Источник: https://dpss.gov.ua/news/za-2-tyzhnia-do-derzhprodspozhyvsluzhby-nadiishlo-567-zvernen-shchodo-zavyshchennia-tsin-na-liky
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