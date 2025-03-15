Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства: в каких регионах обнаружили нарушения

В Украине с 1 марта возобновили контроль за ценами на лекарства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.

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В службе отметили, что больше всего обращений по продаже лекарственных средств по завышенным ценам поступило от жителей следующих областей Украины:

Харьковской,

Киевской,

Полтавской,

Закарпатской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Одесской,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Волынской

м. Киев.

Этот показатель составляет 567 жалобы. Всего в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Отмечается, что через две недели специалисты службы:

провели 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями,

согласовали проведение 210 внеплановых проверок;

фактически начали 52 проверки;

установили нарушения в 4 случаях: повышение от установленных надбавок колеблется от 2% до 72%.

“В целом по данным Госпродпотребслужбы зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства. И это относится и к ТОП-100 наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые производители снизили на 30%", – отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В службе подчеркнули, что в случае выявления случаев продаж лекарственных средств по завышенным ценам каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Напомним, что в Киевской области, как писал портал "Комментарии", специалисты Госпродпотребслужбы приступили к проверке аптечных заведений. Контроль проводят в целях обеспечения ценовой стабильности на фармацевтическом рынке в условиях военного положения.



