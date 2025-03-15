Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства: в каких регионах обнаружили нарушения

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Кречмаровская Наталия
В Украине с 1 марта возобновили контроль за ценами на лекарства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.
Иллюстративное фото
В службе отметили, что больше всего обращений по продаже лекарственных средств по завышенным ценам поступило от жителей следующих областей Украины:
Харьковской,
Киевской,
Полтавской,
Закарпатской,
Запорожской,
Днепропетровской,
Одесской,
Черновицкой,
Ивано-Франковской,
Волынской
м. Киев.
Этот показатель составляет 567 жалобы. Всего в Госпродпотребслужбу поступило 567 жалоб. Отмечается, что через две недели специалисты службы:
провели 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями,
согласовали проведение 210 внеплановых проверок;
фактически начали 52 проверки;
установили нарушения в 4 случаях: повышение от установленных надбавок колеблется от 2% до 72%.
В службе подчеркнули, что в случае выявления случаев продаж лекарственных средств по завышенным ценам каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.
Напомним, что в Киевской области, как писал портал "Комментарии", специалисты Госпродпотребслужбы приступили к проверке аптечных заведений. Контроль проводят в целях обеспечения ценовой стабильности на фармацевтическом рынке в условиях военного положения.
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