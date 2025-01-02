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Украинцы заплатят за повышение тарифа на газ: что подорожает на 20%

Цены на продукты могут пойти резко вверх: прогнозируется подорожание до 20%

сегодня, 21:27
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Кречмаровская Наталия

Уже в первом полугодии 2025 года в Украине может значительно увеличиться стоимость продуктов. Ожидается повышение цен на 10–20%. Причиной такого увеличения стоимости эксперты называют повышение тарифа на транспортировку газа.

Украинцы заплатят за повышение тарифа на газ: что подорожает на 20%

Иллюстративное фото

В первом полугодии следует ожидать повышения стоимости до 20%. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет УНИАН.

"Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут возрасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги — от продуктов питания до аренды, потому что косвенно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии , поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа есть энергетические компании и облгазы", — отметил эксперт.

По его словам, за первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10-20%.

Напомним, что с 1 января 2025 года услуги по транспортировке газа для внутренних потребителей, как писал портал "Комментарии", выросли в цене на 305%. Причина удорожания – прекращение транзита газа. Тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей выросли в четыре раза. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря в связи с прекращением транзита российского газа.

Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличился со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, или почти на 305 процентов.

Присутствовавшие на заседании представители бизнеса отметили, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/agro/pidvishchennya-tarifu-na-transportuvannya-gazu-shcho-bude-z-cinami-na-produkti-v-ukrajini-12871896.html
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