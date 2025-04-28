Украинцы вынуждены платить за разрушенное жилье: какие квитанции начисляют

На четвертом году полномасштабной войны украинцам начисляют плату за содержание многоквартирных домов, разрушенных в результате боевых действий.

Разрушенный дом. Фото из открытых источников

В Верховной Раде нарабатывают законопроект, который освободит людей от уплаты за содержание разрушенного объекта. Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов, пишет пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Парламент продолжает работать над законопроектом, который освободит людей от уплаты за содержание многоквартирных домов, разрушенных в результате боевых действий. На сегодняшний день около 3 млн украинцев потеряли свое жилье из-за войны, поэтому это еще один шаг для поддержки наших граждан", — отметил политик.

При этом, по его словам, сейчас действует норма, отменяющая плату за коммунальные услуги, если жилье повреждено или разрушено. Нардеп рассказал, что начисления будут продлены после восстановления жилья и фиксации этого факта соответствующей комиссией. Также, по словам политика, можно не платить за коммунальные услуги, если гражданина не было дома более 30 дней. Однако для этого нужно подтвердить факт непроживания, например предоставить справку о временном перемещении.

Нардеп напомнил, что в Украине действуют программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Согласно программе "еВосстановление", украинцы могут получить:

компенсацию на ремонт поврежденного жилья, которое подлежит восстановлению и расположено не в оккупации и не в зоне боевых действий,

компенсацию за ремонт, сделанный за свой счет,

возмещение за полностью разрушенное жилье, расположенное на территории, где нет активных боевых действий. Как пояснил нардеп, в этом случае предоставляется сертификат на новое жилье или денежная выплата на самостоятельное восстановление.



Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", услуга управления многоквартирным домом подорожала вдвое.



