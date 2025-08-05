Украинцы уже теряют терпение: в Раде заявили, что это уже нельзя списать на войну

На днях Украину всколыхнули протесты против решения парламента. Также жителей Винницы возмутили действия представителей ТЦК. В Верховной Раде предупреждают, что это мощный сигнал власти.

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Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден: украинцы показывают властям, что предел терпения близок. Он указал на мощные сигналы:

Первый – массовые протесты. По его словам, украинцев возмутили не только решение по НАБУ и САП. Это проявление глубокого возмущения: коррупцией, безнаказанностью, ограничением свободы слова и сворачиванием демократии. Политик подчеркнул, что все это невозможно списать на войну.

Второй – протесты в Виннице. Люди, как объяснил Разумков, вышли против произвола ТЦК и полиции, которые своими действиями и "бусификацией" дискредитируют мобилизационный процесс.

"Схемы вокруг мобилизации, по оценкам, приносят коррупционерам до 100 млрд грн в год. Это деньги, которые должны идти на зарплаты, амуницию, оружие и технику для армии. Зато они оседают в карманах тех, кто у власти", — подчеркнул народный депутат.

По словам политика, общество устало от двойных стандартов. Украинцам надоело, что одним – все, а другим – закон. Он привел примеры – привилегии и возможность “решить вопросы” – для “своих”, а всем остальным – “бусификация” и отсутствие демобилизации. Разумков подчеркнул, что одни зарабатывают на несуществующих снарядах, минах, продуктах и куртках для военных, другие отдают последнюю гривну на донат армии.

"Люди требуют ответственности и справедливости — в управлении государством, в бюджетных расходах, мобилизационной политике. "Холодный душ" от украинцев — это напоминание власти: стоит слышать правду и прислушиваться к тем, кто ее говорит. Для того, чтобы изменением настроений в обществе не мог воспользоваться враг", — заметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде указали на очень серьезный риск на зиму.