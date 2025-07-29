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Украинцы уже не выдерживают: сколько задолжали за тепло и горячую воду

Долги за ЖКУ ужасают: в каких областях Украины худшая ситуация

29 июля 2025, 20:22
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Кречмаровская Наталия

Вопрос своевременной оплаты полученных жилищно-коммунальных услуг в Украине стоит остро, ведь даже без повышения тарифов на тепло и горячую воду квитанции могут оплатить не все украинцы.

Украинцы уже не выдерживают: сколько задолжали за тепло и горячую воду

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что на начало лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. По ее словам, этот показатель на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году.

Более 60% всей задолженности приходится на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области:

  • Харьковская область – 8,9 млрд грн;

  • Киев – 6,9 млрд грн;

  • Днепропетровская область – 4,7 млрд грн.

Южанина отметила, что именно эти регионы показали наибольший рост долга за год:

  • Днепропетровская область прибавила 1 млрд грн,

  • Харьковская область – 0,4 млрд грн,

  • Киев – 0,3 млрд грн.

"Итого рост долга этих регионов составляет 1,7 млрд грн, или более 76% от общего прироста задолженности в Украине", — отметила народная депутат.

Самый низкий долг, как отметила Южанина, в Закарпатской области: всего 0,8 млн грн. По ее словам, это связано с почти полным отсутствием централизованного отопления и горячей воды в регионе.

В неотапливаемый период (с апреля по сентябрь) уровень оплат традиционно превышает 100% благодаря погашению долгов, накопленных зимой. За май 2025 года самые высокие показатели оплаты зафиксированы в западных регионах:

  • Закарпатская область – 133,2%;

  • Черновицкая область – 128,8%;

  • Львовская область – 120,5%.

Худшая ситуация наблюдается в Херсонской области: только 44,1% оплаты за май. В Донецкой области уровень оплаты за май составляет 55,9%.

В остальных 19 регионах показатели оплат за май составляли от 89 до 120%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепа Кучеренко, Киев накопил долги за газ.




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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3667
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