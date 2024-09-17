Украинцы требуют увеличить размер помощи при рождении ребенка: Минсоцполитики против

На сайте петиций в Кабинет Министров Украины зарегистрировано обращение с просьбой увеличить помощь при рождении и усыновлении ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующую петицию.



“В связи с ситуацией в стране, особенно в 2024 году, увеличение цен на все с массовой мобилизацией мужчин. Женщины, которые родили и (или) планируют рожать, максимально нуждаются в финансовой помощи от государства, для содержания и ухода за ребенком”, — аргументирует автор петиции Нина Орел. Поддержать петицию можно в течение 85 дней.

Она просит как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект №11072.

Согласно указанному проекту закона, предложено с 01.01.2025 г. повысить размер пособия при рождении ребенка с 41 280 грн до суммы, кратной 150 размерам прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет (384 450 грн в условиях 2024 года), – на первого ребенка, 100 размерам прожиточного минимума (256 300 грн в условиях 2024 года) – на второго ребенка и 50 размерам прожиточного минимума (128 150 грн в условиях 2024 года) – на третьего и каждого следующего ребенка.

Выплата пособия будет осуществлена однократно в двадцатикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка (51 260 грн в условиях 2024 года), остальная сумма пособия на первого – третьего и каждого следующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (на первого ребенка – 9 255,3 грн, второго – 5 695,6 грн, третьего и последующие – 2 135,8 грн (в условиях 2024 года) в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Однако Министерство социальной политики не поддержало данный законопроект.

“В Украине уже существовала практика, когда усилия по повышению рождаемости фокусировались на увеличении помощи при рождении ребенка. При этом следует отметить, что по результатам исследований Фонда ООН в области народонаселения в Украине, несмотря на то, что финансовые стимулы демонстрируют положительное влияние на рождаемость, их долгосрочный эффект является незначительным и касается преимущественно групп населения с невысоким уровнем образования и низкими доходами. Оговоркой по поощрению рождаемости исключительно денежными выплатами является также риск дальнейшей передачи ребенка на воспитание в интернатное учреждение”, — говорится в экспертном заключении министерства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на помощь пострадавшим в Сумской области нет средств.



